СЦКК: ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

Пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК проинформировала о том, что за суточный период боевики Вооружённых сил киевского режима 13 раз использовали артиллерийское вооружение для нанесения ударов по республиканской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии