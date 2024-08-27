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СЦКК: ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

Пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК проинформировала о том, что за суточный период боевики Вооружённых сил киевского режима 13 раз использовали артиллерийское вооружение для нанесения ударов по республиканской территории.

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