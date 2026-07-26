Лос-Кабос (ATP). Хачанов начнет со второго круга и встретится с квалифаером, Димитров сыграет с Куаме, Шаповалов – с Хиджикатой

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Лос-Кабосе, который пройдет с 27 июля по 1 августа. Карен Хачанов (4) начнет со второго круга и встретится с квалифаером, действующий чемпион Денис Шаповалов (8) поборется с Ринки Хиджикатой.
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