Лос-Кабос (ATP). Хачанов начнет со второго круга и встретится с квалифаером, Димитров сыграет с Куаме, Шаповалов – с Хиджикатой

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Лос-Кабосе, который пройдет с 27 июля по 1 августа. Карен Хачанов (4) начнет со второго круга и встретится с квалифаером, действующий чемпион Денис Шаповалов (8) поборется с Ринки Хиджикатой.