НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Лос-Кабос (ATP). Хачанов начнет со второго круга и встретится с квалифаером, Димитров сыграет с Куаме, Шаповалов – с Хиджикатой

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Лос-Кабосе, который пройдет с 27 июля по 1 августа. Карен Хачанов (4) начнет со второго круга и встретится с квалифаером, действующий чемпион Денис Шаповалов (8) поборется с Ринки Хиджикатой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии