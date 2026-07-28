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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета увлечен идеей подписать Винисиуса. В «Арсенале» трансфер вингера «Реала» рассматривают как главную цель

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета заинтересован в подписании Винисиуса. Ранее стало известно , что английский клуб проявил интерес к бразильскому футболисту «Реала», если он не продлит договор с испанским клубом, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

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