Артета увлечен идеей подписать Винисиуса. В «Арсенале» трансфер вингера «Реала» рассматривают как главную цель

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета заинтересован в подписании Винисиуса. Ранее стало известно , что английский клуб проявил интерес к бразильскому футболисту «Реала», если он не продлит договор с испанским клубом, рассчитанный до 30 июня 2027 года.