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Царьград

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«Динамо-Уралочка» разгромила «СКИФ-Восток» в старте Евролиги

«Динамо-Уралочка» разгромила «СКИФ-Восток» в старте Евролиги

Златоустовская команда обыграла московский «СКИФ-Восток» со счётом 17:12 в матче первого тура Евразийской ватерпольной лиги, который прошёл 10 октября.

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