Компания Xiaomi выпускает много различных смартфонов в разных категориях

﻿﻿Как и ожидалось, Xiaomi недавно анонсировала целую кучу новых устройств. А если говорить о смартфонах, то самым интересным оказался обычный Xiaomi 13, так как, в отличие от версии Pro, он получил совершенно новый дизайн и множество ярких цветов.