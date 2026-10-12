Школьница умерла после употребления молочного коктейля

Молочный коктейль Twix стал роковым для 12-летней жительницы Лондона. Девочка выпила его, не подозревая, что в напитке остались следы орехов, на которые у неё была аллергия.
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Странные люди, если знают о конкретных собственных аллергиях, коих в принципе существует огромное количество варинтов, с какого бодуна ходить по общепитам? Сидели бы дома и блюли свои любимые болячки!