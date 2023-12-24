Помощь режиму Зеленского: чем объяснить воинственность бундесканцлера Шольца?

Выступая в середине декабря перед бундестагом по случаю принятия государственного бюджета Германии на 2024 год, бундесканцлер Олаф Шольц, в частности, сказал: «Мы согласовали сегодня вечером предложения по федеральному бюджету на 2024 год.
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