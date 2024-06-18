«Нодон синмун»: КНДР считает честью сражаться плечом к плечу вместе с Россией

Как подчеркивается в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и главной газеты КНДР «Нодон синмун», Северная Корея считает честью возможность сражаться плечом к плечу вместе с Россией и защищать международную справедливость.
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