Кино: Стремительное омоложение, слухи о романах и тайная внучка: Как живет Марина Зудина после смерти Олега Табакова

Марина Зудина – актриса, которая всегда выглядит молодой и привлекательной. Правда, поговаривают, что в последние годы это дается ей все сложнее, и даже приходится прибегать к услугам косметических хирургов… Что ж, в 2018 году Зудина потеряла любимого мужа, с которым прожила много лет, - Олега Табакова.
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