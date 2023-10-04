Штатовские спутники сыплются с неба уже сотнями

татьяна кирк

Вот именно ! К тому же этих штатовских космических шпионов прекрасно заменяют сотни провокаторов и предателей у нас в стране. Почти каждый день читаем о том, что то тут, то там сватают наводчика на наши военные базы и позиции расположения войск. Так что и "нудоли " не нужны!