"Они издеваются!" Всё началось в 2020-м. Наши сшибли "Нудолью" свой старый спутник. При этом умерли 25% спутников над Европой.
Штатовские спутники сыплются с неба уже сотнями
Комментарии
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Владимир Карпов
Если Нудоли такие замечательные, то почему США продолжают снабжать ВСУ разведывательной спутниковой информацией ???
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1 д.
татьяна кирк
Вот именно ! К тому же этих штатовских космических шпионов прекрасно заменяют сотни провокаторов и предателей у нас в стране. Почти каждый день читаем о том, что то тут, то там сватают наводчика на наши военные базы и позиции расположения войск. Так что и "нудоли " не нужны!
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19 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А, вы не в курсе, что истребитель на сверхзвуковой скорости обгонят снаряды своей пушки. Подучите матчасть!
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14 час.
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