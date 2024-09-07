Генерал ФСБ рассказал, зачем Украина запустила по Белоруссии БПЛА

Алексей Тан

Ещё Бисмарк сказал, что только идиот воюет на два фронта. Неясно, для чего они это делают.================== Есть такое выражение.... ИГРИЩА,... Так вот, почему то сразу вспоминается.... случай, яко бы намерения, Московских БОМЖЕЙ, устроить нападение на стаю из ТВ2 (их там около 10-ти шоу-менов)..с бутылкой карасина и с пугачём из детского магазина.... ущерба ноль!... но воплей было много больше, чем после убийства Даши Дугиной.... Белорусы воюют... с РУССКИМИ в Курской обл.... и до этого, Лукавый, помогал... "братьям" украинцам.... Вот и пытаются, натянуть на себя... маску "пострадавши"... проходили это уже!.