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Генерал ФСБ рассказал, зачем Украина запустила по Белоруссии БПЛА

Генерал ФСБ рассказал, зачем Украина запустила по Белоруссии БПЛА

«Спровоцировать и втянуть в конфликт» Украинские беспилотники вновь нарушили границу Белоруссии. БПЛА проникли в воздушное пространство союзной страны в районе города Гомель, в связи с чем в небо были подняты истребители ВВС республики.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ещё Бисмарк сказал, что только идиот воюет на два фронта. Неясно, для чего они это делают.================== Есть такое выражение.... ИГРИЩА,... Так вот, почему то сразу вспоминается.... случай, яко бы намерения, Московских БОМЖЕЙ, устроить  нападение на стаю из ТВ2 (их там около 10-ти шоу-менов)..с бутылкой карасина и с пугачём из детского магазина.... ущерба ноль!... но воплей было много больше, чем после убийства Даши Дугиной.... Белорусы воюют... с РУССКИМИ в Курской обл.... и до этого, Лукавый, помогал... &quot;братьям&quot; украинцам.... Вот и пытаются, натянуть на себя... маску &quot;пострадавши&quot;... проходили это уже!.
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