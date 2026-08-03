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Запад готовит провокации с «лженаблюдателями» перед выборами в РФ

В июле и августе комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ выявила несколько онлайн-курсов по подготовке «псевдонаблюдателей» для дискредитации предстоящих выборов.

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