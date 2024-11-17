Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Юрий Ковалев
    А чем они могут делиться ? Они сегодня сто процентов живут за счёт России .  Правительство решило построить кластыры ...Что там происходи...
  • Владимир Алтайцев
    Дизлайки мне  ставит ингершлюха  пинждосская, ненавидящая  Россию. Запомни, мразь, любой   твой  дизлайк  это признан...Что там происходи...
  • Владимир Алтайцев
    сдохни, падаль,ненавидящая  русский  язык  нацистская мразь.Что там происходи...

Алибасов высказался о смерти Левкина

Алибасов высказался о смерти Левкина

Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина. Он рассказал, что последний раз они общались много лет назад — после ухода Владимира из группы «На-На» продюсер так и не смог простить бывшего фронтмена.

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