Алибасов высказался о смерти Левкина

Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина. Он рассказал, что последний раз они общались много лет назад — после ухода Владимира из группы «На-На» продюсер так и не смог простить бывшего фронтмена.
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