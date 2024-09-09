Попович: "Искренность венгерского министра заслуживает большого уважения"

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто честно рассказал гражданам Молдовы о том, как обстоят дела с процессом вступления республики в Евросоюз и насколько искренни те, кто обещает нашей стране вступление в рекордные сроки, и его честность заслуживает большого уважения.