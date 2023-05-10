В Смоленске сотрудники полиции вручили российские паспорта жителям, прибывшим из ДНР и ЛНР

В отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Смоленску состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации и вручения российских паспортов жителям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик.
В отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Смоленску состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации и вручения российских паспортов жителям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик.
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