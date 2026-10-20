Президент США Дональд Трамп © /Evan Vucci/Reuters Европа устала от конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме, трансляция велась на YouTube.
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