Энергия дня десятого числа десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 954 = Важно бесстрашие знающего, что весь Закон в нём живёт, что внешнее есть только следствие =Вибрации Числа помогают налаживать контакты и укреплять существующие связи = Воля Бога - огненный бриллиант в нашем сердце.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 октября 2023 года
Комментарии
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Ирина Карамышева
Благодарю! Понравилась очень эта фраза: "В этой Жизни нужно беречь друг друга и не ломать то, что другие не могут даже построить!."
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8 час.
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