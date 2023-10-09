Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Карамышева
    Благодарю! Понравилась очень эта фраза: "В этой Жизни нужно беречь друг друга и не ломать то, что другие не могут даж...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 о...
  • Таня Григ
    ДА! "со стороны Москвы боевая перспектива выглядит однозначно: только решительное и почти немедленное стратегическое ...ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКИ ...
  • Ирина Карамышева
    Благодарю за прекрасную публикацию!ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 ок...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 октября 2023 года

Энергия дня десятого числа десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 954 = Важно бесстрашие знающего, что весь Закон в нём живёт, что внешнее есть только следствие =Вибрации Числа помогают налаживать контакты и укреплять существующие связи = Воля Бога - огненный бриллиант в нашем сердце.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Карамышева
Благодарю! Понравилась очень эта фраза: &quot;В этой Жизни нужно беречь друг друга и не ломать то, что другие не могут даже построить!.&quot;
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх