Пентагон разрабатывает программу шпионажа для экономической войны, пишет Washington Post. Проект, курируемый бывшим агентом ЦРУ Томом Ракусаном, предполагает работу под прикрытием и не имеет официальной связи с правительством США.
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