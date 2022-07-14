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США потребовали от Турции изменить отношения с РФ для одобрения продажи истребителей F-16

США потребовали от Турции изменить отношения с РФ для одобрения продажи истребителей F-16

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес заявил, что если Турция не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400 и тесных отношений с Россией, то Вашингтон не предоставит ей истребители F-16.

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