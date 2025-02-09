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Следственный комитет возбудил дело о покушении на полицейского в Дербенте

Следственный комитет возбудил дело о покушении на полицейского в Дербенте

В Дербенте возбуждено уголовное дело из-за нападения на сотрудника полиции, находившегося при исполнении обязанностей.

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