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Маск сообщил, что бюрократия стала неизбираемой четвертой ветвью власти США

Маск сообщил, что бюрократия стала неизбираемой четвертой ветвью власти США

Бюрократия на федеральном уровне стала неизбираемой четвертой ветвью власти США. Об этом заявил руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск в ходе беседы с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

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