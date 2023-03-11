Военное обозрение

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Американский телеканал рассказал об изменении тактики ракетных атак России для прорыва украинской ПВО

Американский телеканал рассказал об изменении тактики ракетных атак России для прорыва украинской ПВО

В настоящее время российские вооруженные силы провели успешную адаптацию своих ракетных атак для прорыва украинской системы противовоздушной обороны.

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