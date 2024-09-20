Электромобили Атом будут подстраиваться под конкретного члена семьи

Компания NtechLab (разрабатывает решения для видеоаналитики на основе искусственного интеллекта) оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей Атом системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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