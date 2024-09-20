За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Соколов перспективный . Реформу колониальной экономики ждёт молодое поколение единой России.Соколов назвал пу...
  • Александр Балушкин
    Давно пора, мотаются по дорогам и по правой и по левой полосе. Да ещё с пассажиром скорость приличная.Учите матчасть: п...
  • Maxim
    Швейцарцы не дураки - правильный закон..Нарушил дистанцию...

Электромобили Атом будут подстраиваться под конкретного члена семьи

Электромобили Атом будут подстраиваться под конкретного члена семьи

Компания NtechLab (разрабатывает решения для видеоаналитики на основе искусственного интеллекта) оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей Атом системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх