Театр абсурда
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Театр абсурда

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Где будет следующий удар по нашим интересам? Сирия только "затравка". Следующий удар будет много ближе. И много опаснее. Предотвратить его - это сейчас абсолютный приоритет

Где будет следующий удар по нашим интересам? Сирия только "затравка". Следующий удар будет много ближе. И много опаснее. Предотвратить его - это сейчас абсолютный приоритет

Реплика Я бы настоятельно предостерёг некоторых турбо-лоялистов от попытки выдать происходящее в Сирии за ОХП - очень хитрый план.

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