Почти 150 картин спасли при пожаре в галерее Сухуми

После пожара в Государственной картинной галерее Абхазии удалось сохранить примерно 150 картин из общего фонда в четыре тысячи произведений искусства, заявила временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии, Динара Смыр, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии