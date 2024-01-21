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Почти 150 картин спасли при пожаре в галерее Сухуми

Почти 150 картин спасли при пожаре в галерее Сухуми

После пожара в Государственной картинной галерее Абхазии удалось сохранить примерно 150 картин из общего фонда в четыре тысячи произведений искусства, заявила временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии, Динара Смыр, сообщает РИА Новости.

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