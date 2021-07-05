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Россия, по расчётам американских учёных, давно уже существовать не должна

Россия, по расчётам американских учёных, давно уже существовать не должна

Памятник "Тысячелетие России", Великий Новгород В США в Принстоне вышла книга «Невозможность истории и существовании России.

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Россиянин
Федор Тютчев Умом Россию не понять… Умом — Россию не понять, Аршином общим не измерить. У ней особенная стать — В Россию можно только верить. 1866 г. Так что господа, ваши суперкомпьютеры вам тут не помогут.

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