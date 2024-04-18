ФАС напомнила производителям куриных яиц о запрете на повышение цен

Федеральная антимонопольная служба в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца.
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