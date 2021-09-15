Литва согласовывает свою внешнюю политику с США

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис посетил Вашингтон с рабочим визитом, где встретился с госсекретарем США, Энтони Блинкеном, членами Сената США, а также представителями деловых кругов и аналитиками Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис посетил Вашингтон с рабочим визитом, где встретился с госсекретарем США, Энтони Блинкеном, членами Сената США, а также представителями деловых кругов и аналитиками, передает агентство BNS.