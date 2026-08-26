The Sun: Стерлингу грозит до 2 лет лишения свободы

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может лишиться свободы на срок до 2 лет по делу об опасном вождении, хранении закиси азота, а также отказе пройти медицинское освидетельствование, сообщает The Sun.
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