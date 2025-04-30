Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении зоны СВО

Российские операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и сорвали ротацию противника на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии