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Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении зоны СВО

Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении зоны СВО

Российские операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и сорвали ротацию противника на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО).

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