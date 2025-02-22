Пациенты с СД2 и ХОБЛ: Новый взгляд на выбор лечения

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT-2is) и агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RAs) показали лучшие результаты в снижении риска обострений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) по сравнению с ингибиторами дипептидилпептидазы-4 (DPP-4is), согласно новому исследованию, опубликованному 10 февраля в JAMA Internal Medicine.
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