Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Пациенты с СД2 и ХОБЛ: Новый взгляд на выбор лечения

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT-2is) и агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RAs) показали лучшие результаты в снижении риска обострений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) по сравнению с ингибиторами дипептидилпептидазы-4 (DPP-4is), согласно новому исследованию, опубликованному 10 февраля в JAMA Internal Medicine.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх