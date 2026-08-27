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Царьград

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Губернатор Рязани ввёл систему «чёт-нечёт» на АЗС c 28 августа

Губернатор Рязани ввёл систему «чёт-нечёт» на АЗС c 28 августа

С 28 августа в Рязани вводится система «чёт-нечёт» для заправки автомобилей. Павел Малков сообщил, что машины с чётными и нечётными номерами смогут заправляться по соответствующим дням, чтобы избежать дефицита топлива и уменьшить очереди.

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