Губернатор Рязани ввёл систему «чёт-нечёт» на АЗС c 28 августа

С 28 августа в Рязани вводится система «чёт-нечёт» для заправки автомобилей. Павел Малков сообщил, что машины с чётными и нечётными номерами смогут заправляться по соответствующим дням, чтобы избежать дефицита топлива и уменьшить очереди.