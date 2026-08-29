Израильский апельсин, некогда символ национального триумфа и мировой славы, сегодня вновь становится инструментом большой политики — на этот раз в джунглях Юго-Восточной Азии, где Камбоджа, несмотря на объятия Пекина и дипломатические реверансы в сторону Палестины, с удовольствием открывает двери для израильских цитрусовых .