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Московский комсомолец в Израиле

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Как израильский апельсин вновь становится оружием геополитики

Как израильский апельсин вновь становится оружием геополитики

Израильский апельсин, некогда символ национального триумфа и мировой славы, сегодня вновь становится инструментом большой политики — на этот раз в джунглях Юго-Восточной Азии, где Камбоджа, несмотря на объятия Пекина и дипломатические реверансы в сторону Палестины, с удовольствием открывает двери для израильских цитрусовых .

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