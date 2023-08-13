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Овечкин о том, какой бы дал совет 18-летнему себе: «Сказать хозяину «Вашингтона», чтобы делал быстрее хорошую команду. Долго ждали Кубок Стэнли, «Питтсбург» сделал это раньше»

«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду.

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