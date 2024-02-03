"Что ты такое? Может это ваххабит?": Мужчина встретил покрытого человека в Подмосковье и впал в ступор, что делать? Видео

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Avia.pro - Новости Никаб - это один из видов исламской женской одежды, который закрывает лицо женщины, оставляя только узкую прорезь для глаз.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Мы не стесняемся, а вот власть имущие.... Не зря же ты указал, что в Узбекистане, это запрещено на законодательном уровне. А нашей Думе важней хворост, чем безопасность.
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4 час.
Александр Третьяк
Хватит этой толерантности гнать нужно с России
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3 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Надо сразу вызвать полицию,но досмотр должен сделать женщина( с хорошим навыком борьбы,на всякий случай),так как может быть преступник.На снимки видно,что это мужчина,руки подсказывают первую очередь.
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2 час.

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