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BR24: убитые в ФРГ украинцы были знакомы с подозреваемым россиянином

BR24: убитые в ФРГ украинцы были знакомы с подозреваемым россиянином

Накануне в баварском городе Мурнау произошло убийство украинских военнослужащих. По данным зарубежного издания Bayerische Rundfunk 24, убитые были знакомы с россиянином, который теперь обвиняется в преступлении.

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