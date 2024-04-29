BR24: убитые в ФРГ украинцы были знакомы с подозреваемым россиянином

Накануне в баварском городе Мурнау произошло убийство украинских военнослужащих. По данным зарубежного издания Bayerische Rundfunk 24, убитые были знакомы с россиянином, который теперь обвиняется в преступлении.
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