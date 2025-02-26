Почему новая машина Red Bull так похожа на RB20? Мнение Владимира Башмакова

Почему новая машина Red Bull так похожа на RB20? Мнение Владимира БашмаковаGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о том, почему новая машина Red Bull Racing так похожа на прошлогоднюю RB20.
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