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Монти Уильямс: «Рад продолжить начатое в «Санз». Мне повезло возглавить эту команду»

Главный тренер «Санз» Монти Уильямс прокомментировал продление контракта с клубом. «Мне приятно выразить свою приверженность команде и всем людям, которые делают это место особенным.

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