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Түбән Новгородта Мәүлидкә һәм Хөсәен Фәезхановның истәлегенә багышланган мәҗлес узды

Түбән Новгородта Мәүлидкә һәм Хөсәен Фәезхановның истәлегенә багышланган мәҗлес узды

Түбән Новгород өлкәсе ислам институтында Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең туган көне билгеләп үтелә торган Мәүлид ән-Нәби бәйрәменә һәм күренекле татар галиме, дин белгече һәм мәгърифәтче Хөсәен Фәезхановның истәлегенә багышланган мәҗлес узган.

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