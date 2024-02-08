«Кинопоиск» адаптировали для незрячих, добавлены тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам

Команда Яндекса сообщила о запуске полезного обновления «Кинопоиск» для незрячих пользователей. Пользователям стали доступны тифлокомментарии к популярным фильмам и сериалам, а также все ключевые сценарии — воспроизведение видео, просмотр информации о фильме или сериале, а также подборок на главной странице.