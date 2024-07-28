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Царьград

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Стала известна причина жесткой посадки самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Стала известна причина жесткой посадки самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово

В инциденте, когда авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обвинили экипаж.Стала известна причина жесткой посадки самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

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