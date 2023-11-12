Российские роскошные авто Aurus начали собирать в ОАЭ

На заводе в Абу-Даби запустили сборку автомобилей российских люксовых автомобилей под брендом Aurus. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление Дениса Мантурова, вице-премьера и главы Минпромторга России.
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