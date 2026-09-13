Песков: Россия ожидает скорой трехсторонней встречи по Украине

Москва рассчитывает на трехстороннюю встречу по Украине в обозримом будущем. Об этом корреспонденту «Известий» Игорю Балдину сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова предпринимателя и зятя американского лидера Джареда Кушнера.