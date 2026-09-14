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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Картер подписал контракт с «Бостоном» и поборется за место в составе

Защитник Девин Картер (24 года, 188 см) подписал контракт с « Бостоном » и на тренировочном лагере поборется за стандартное место в составе или двусторонний контракт.

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