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Раскрыта угроза для курса рубля

Раскрыта угроза для курса рубля

Темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал​» Михаил Родичкин.

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