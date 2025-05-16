Раскрыта угроза для курса рубля

Темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал» Михаил Родичкин.
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