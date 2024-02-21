Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Antanas
    БлагоДарю за инфо.👍👍👍👍👍.Велемудр на канал...
  • Алексей
    Очень интересно, но по моей инф. Н. Левашова убило не поле ИЖ, а "тёмненькие"Зачем наши предки...
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Клятва славянских воинов

Клятва славянских воинов

Славянские воины храбро сражались, следуя решениям, принятым на собрании племени. Готовясь к отражению надвигающейся агрессии, они давали клятву: стоять насмерть за отца и брата, за жизнь своих сородичей.

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