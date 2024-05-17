Самсонов: О преимуществах и проблемах слияния «Новых людей» и «Партии Роста»

«Как и в бизнесе, партийно-политические «слияния и поглощения», явление довольно распространенное. И, как и в бизнесе, «инвесторы» — в смысле избиратели — оценивают его по-разному, в зависимости от преимуществ и издержек, которые прогнозируются.