Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Путин выступил на виртуальной встрече «Большой двадцатки»

Путин выступил на виртуальной встрече «Большой двадцатки»

Индийский премьер Нарендра Моди сегодня проводит виртуальную встречу G-20, на которой планирует как отчитаться за период своего председательства в этом неформальном клубе, так и обсудить животрепещущие вопросы – такие как кризис в Газе и развитие экономик стран глобального Юга.

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