Путин выступил на виртуальной встрече «Большой двадцатки»

Индийский премьер Нарендра Моди сегодня проводит виртуальную встречу G-20, на которой планирует как отчитаться за период своего председательства в этом неформальном клубе, так и обсудить животрепещущие вопросы – такие как кризис в Газе и развитие экономик стран глобального Юга.