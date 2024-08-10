Кино: 11 фильмов, которые получили рекордное количество «Оскаров» за всю историю главной кинопремии

«Оскар» — это не просто премия. Это символ признания, вершина успеха в мире кино. С момента своего основания в 1929 году эта премия стала культовым событием, за которым с замиранием сердца наблюдает весь мир.
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