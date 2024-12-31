Ватные игрушки от прабабушки и орехи с пожеланиями. Как выглядит праздничная ёлка дизайнера?

Кого, как не профессионала, просить поделиться идеями по украшению дома и оформлению ёлки? Надеемся, что эта волшебная ёлка вдохновит вас на создание собственного новогоднего декора и напоминаем, что главное — ваша фантазия и желание сделать праздник особенным.
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